وفاة الممثل النيوزيلندي سام نيل عن 78 عاما

اخر تحديث : 13/07/2026

الممثل النيوزيلندي سام نيل

أعلنت عائلة الممثل النيوزيلندي سام نيل في بيان أنه توفي فجأة ‌اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 78 عاما بعد تعافيه من السرطان.
وجاء في بيان نشر على صفحة نيل على إنستغرام « كانت وفاته مفاجئة وغير ⁠متوقعة، لكنها كانت مباركة لأن سام ظل معافى من السرطان ».
وكان النجم الشهير بدوره في سلسلة أفلام « جوراسيك بارك » (الحديقة الجوراسية) قد ‌أعلن ⁠في أفريل شفاءه تماما من المرض بعد خضوعه للعلاج من سرطان الدم في المرحلة الثالثة.


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