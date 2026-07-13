وفاة الممثل النيوزيلندي سام نيل عن 78 عاما

أعلنت عائلة الممثل النيوزيلندي سام نيل في بيان أنه توفي فجأة ‌اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 78 عاما بعد تعافيه من السرطان.

وجاء في بيان نشر على صفحة نيل على إنستغرام « كانت وفاته مفاجئة وغير ⁠متوقعة، لكنها كانت مباركة لأن سام ظل معافى من السرطان ».

وكان النجم الشهير بدوره في سلسلة أفلام « جوراسيك بارك » (الحديقة الجوراسية) قد ‌أعلن ⁠في أفريل شفاءه تماما من المرض بعد خضوعه للعلاج من سرطان الدم في المرحلة الثالثة.

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