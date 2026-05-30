وفاة عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي إدغار موران عن عمر 104 أعوام

توفي إدغار موران، عالم الاجتماع والفيلسوف الذي يعتبر أحد آخر المفكرين الفرنسيين العظماء، الجمعة عن عمر ناهز 104 أعوام.

ويعد موران عملاقا فكريا، ذا ميول سياسية يسارية، وله مؤلفات متنوعة، ذاع صيتها في فرنسا وخارجها، والتي خالفت علم الاجتماع التقليدي، إذ تم تقديمها كدراسة معمقة للطبيعة البشرية استنادا إلى بيانات علمية.

ويُنظر إلى إرث إدغار موران على أنه أحد أبرز المراجع الفكرية التي تسهم في فهم التحديات الإنسانية المعاصرة، من خلال رؤية شاملة تدمج بين العلم والفلسفة والعلوم الإنسانية.

