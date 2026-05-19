وفاة ما لا يقل عن 131 شخصاً بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

كشفت مصادر رسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تسجيل ما لا يقل عن 131 حالة وفاة بسبب تفشٍ لفيروس إيبولا، مع الاشتباه بوجود أكثر من 513 حالة.

وبالإضافة إلى حصيلة الوفيات المحدّثة، قال متحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إن الحالات باتت تُسجّل الآن على نطاق أوسع.

وتأكد وجود إصابتين وحالة وفاة واحدة في أوغندا، وفق ما صدر عن مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة (سي دي سي CDC).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ تفشي السلالة الحالية من إيبولا، والتي يسببها فيروس بونديبوغيو، يشكل حالة طوارئ دولية.

وتشير التقديرات الطبية إلى أن معدل الوفيات بهذه السلالة يتراوح بين 30% إلى 40% من إجمالي المصابين، وهو أعلى من معدل وفيات كوفيد-19.

مرض الإيبولا هو مرض معدٍ جدا وغالبا ما يكون قاتلا، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية.

وتسببه فيروسات مختلفة ترتبط غالبا بخفافيش الفاكهة، وله 4 سلالات تصيب البشر هي: « زائير، السودان، بونديبوغيو، وتاي فورست ».

وينتقل المرض من الحيوان للإنسان، ومن إنسان لآخر عبر سوائل جسم الشخص المصاب.

ومن بعض أعراضه وفق التقارير:

حمى مفاجئة وصداع حاد.

آلام في العضلات وضعف عام في الجسم.

طفح جلدي، وإسهال، وقيء، ونزيف داخلي وخارجي.

كلمات البحث :إيبولا;الكونغو;وفاة