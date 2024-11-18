وفاة ملك جمال الأردن أيمن العلي

فارق فجر اليوم الاثنين، الحياة الشاب أيمن العلي، المعروف بلقب « ملك جمال الأردن »، بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة.

وقد نعى نشطاء ومؤثرون عبر وسائل التواصل، الشاب بكلمات حزينة ودعوات له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن صراعه مع المرض كان ملهمًا للكثيرين.

وكانت والدته أكدت خلال الأيام الأخيرة، أن حالته الصحية تدهورت، وأنه توقف عن تلقي العلاج الكيميائي، مكتفيًا بالمسكنات.

وكان أيمن كشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو مؤثر نشره على حسابه في إنستغرام عام 2023، مؤكداً حينها أنه لن يستسلم.

يشار إلى أن رحلة أيمن مع المرض لم تمر بصمت، فقد كان حريصًا على مشاركة تجربته مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن تحدياته بروح إيجابية.

أيمن، الذي عرف بتفاعله الإنساني ودعمه للقضايا العادلة، شارك آخر تعليقاته عبر « فيسبوك » على مقطع مصور موجه من غزة إلى الأردن، متأثراً بالدعاء له بالشفاء. وكتب قائلاً: « أجمل شيء شفته بحياتي هذا اليوم، والله بحبكم من قلبي. الله يسعدكم ويعطيكم الصحة، الله ينصركم يا رب ».

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