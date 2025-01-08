3 قتلى في تحطم طائرة غرب أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة مائية خفيفة بالقرب من جزيرة روتنست قبالة مدينة بيرث في غرب أستراليا، ما أسفر عن مقتل سائحين من سويسرا والدنمارك والطيار، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة ركاب آخرين.

وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية روجر كوك إن القتلى هم امرأة سويسرية تبلغ من العمر 65 عامًا، ورجل من الدنمارك يبلغ من العمر 60 عامًا، والطيار البالغ من العمر 34 عامًا من بيرث.

وأوضح كوك إن سبب تحطم الطائرة لم يعرف بعد، لكن التقارير الأولية ترجّح اصطدامها بصخرة عند مدخل خليج على الجانب الغربي من الجزيرة.

من جهته، قال مفوض الشرطة في الولاية، كول بلانش، إن السلطات بدأت التحقيق في أسباب الحادث المؤسف.

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