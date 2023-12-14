500 غارة جوية للاحتلال خلال أسبوع على غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن سلاح الجو نفذ أكثر من 500 غارة جوية هذا الأسبوع في قطاع غزة.

وتسببت الغارات الصهيونية باستشهاد أكثر من 18 الف و500 فلسطيني منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح جيش الاحتلال ، أن هذه الغارات الجوية، التي نفذتها طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات بدون طيار، قادتها وحدة التعاون رقم 5620 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، والتي تنسق العمليات بين سلاح الجو الصهيوني والقوات البرية أثناء المناورات، بحسب ما أوردته صحيفة « تايمز أوف إسرائيل ».

وأضاف أن « وحدة التعاون في سلاح الجو تقود العلاقة بين القوات البرية والجوية، وتقوم معًا بالقضاء على الخلايا الإرهابية وتدمير مواقع المراقبة ومستودعات الأسلحة وممرات الأنفاق والعديد من البنى التحتية، من أجل حرمان حركة حماس من القدرات وتوجيه الضربات ».

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