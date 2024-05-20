الابقاء على المحامية سنية الدهماني رهن الإيقاف

أعلن رئيس هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني عبد العزيز الصيد اليوم الاثنين 20 ماي 2024، أن قاضي التحقيق قرر بعد استكمال سماع أقوال منوبته والإبقاء عليها رهن الإيقاف أي تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضدها في وقت سابق.

وأكد الصيد أنه ناب الدهماني في جلسة السماع مع 12 محاميا طالبوا جميعا باخلاء سبيلها وجوبهت طلباتهم بالرفض، هذا في انتظار استكمال بقية الإجراءات وأهمها سماع الممثل القانوني لإحدى القنوات التلفزية.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر الاثنين الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الدهماني بعد تنفيذ بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حقّها

كلمات البحث :إيقاف;سنية الدهماني;محامية