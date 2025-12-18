الجيش الأمريكي يُعلن قتل 4 أشخاص بغارة على قارب بالمحيط الهادئ

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية بأنّه في السابع عشر من ديسمبر، وبناءً على توجيهات وزير الحرب بيتر هيغسيث، « نُفِّذت غارة عسكرية قاتلة استهدفت قارباً تابعاً لمنظمة مصنّفة إرهابية في المياه الدولية ».

وأضافت القيادة أنّ المعلومات الاستخبارية أكّدت مرور القارب عبر مسار معروف لـ »تهريب المخدرات » في شرق المحيط الهادئ، وأنه كان متورّطاً في عمليات « تهريب مخدرات »، وفق مزاعمها.

ووفق البيان، أسفرت الغارة عن مقتل 4 من « مهربي المخدرات المصنّفين إرهابيين »، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوات العسكرية الأمريكية.

وتزعم الولايات المتحدة أنّ عملياتها في منطقة الكاريبي تهدف إلى محاربة « تهريب المخدرات »، إلا أن فنزويلا تؤكد أنّ هدفها الأساسي إسقاط النظام في البلاد وسرقة موارد فنزويلا، وأبرز مظاهر ذلك مؤخراً سرقتها للنفط الفنزويلي بعد الاستيلاء على سفينة تجارية كانت تقله في المياه الدولية.

