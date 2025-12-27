الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية تنعقد غدًا وبعد غدٍ بالرياض

يترأس وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الوفد التونسي المشارك في الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية التي ستنعقد يومي 28 و 29 ديسمبر 2025 بالعاصمة السعودية، الرياض.

ويترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بدر بن إبراهيم الخريف وفد بلاده في اشغال هذه اللجنة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، السبت.

كما سيشرف الوزيران على فعاليات « الملتقى الإقتصادى التونسي السعودي » المزمع انعقاده على هامش الدورة بتنظيم مشترك بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الغرف السعودية، حيث سيكون مناسبة للمستثمرين ولرجال الأعمال ولمسؤولي الهياكل المهنية من الجانبين لتناول فرص تطوير الإستثمار والشراكة وتعزيز التبادل بين البلدين من خلال لقاءات ثنائية ، الى جانب تقديم عروض حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس و في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وستشهد أشغال هذه الدورة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في مجالات وقطاعات متنوعة وذلك في سياق تعزيز الإطار القانونى القائم وتوسيع مجالاته خدمة للمصلحة المشتركة.

