اليوم: رئيس الدولة يتسلّم رسالة خطية من تبون

حل وزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم الخميس بالعاصمة التونسية، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث سيستقبل اليوم الجمعة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد لتسليمه رسالة خطية من نظيره الجزائري.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: « بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف عشية أمس بعاصمة الجمهورية التونسية « .

كما سيعقد عطاف جلسة عمل مع نظيره التونسي نبيل عمار.

و أوضح البيان أن هذه الزيارة « تندرج في إطار تجسيد ما يحدو قائدي البلدين الشقيقين من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية – التونسية ومده بكل سبل الدعم لتحقيق نظرتهما الطموحة الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة ».

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