بسبب التقلّبات الجوية : والي أريانة يوصي برفع درجة الإستعداد و الجاهزية



دعا والي أريانة ،اليوم الأربعاء ، إلى رفع درجة الإستعداد و الجاهزية لدى مختلف المتدخلين وعلى إحكام التنسيق فيما بينهم و على إتخاء كافة الإجراءات و التدابير الإستباقية اللازمة تحسبا لكل طارئ، وذلك بعد إستعراض ٱخر المعطيات و التوقعات الجوية من طرف مصالح الحماية المدنية و ممثل المعهد الوطني للرصد بسبب التقلبات المناخية.

وجاءت هذه التوصيات في إطار مُتابعة الوضع الجوي و تبعا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي المُتعلق بتوقع نزول تساقطات هامة تتراوح بين 30 و 50 مليمترا و هبوب رياح قوية خلال اليوم الأربعاء و خاصة في المساء، والتأكيد على أنها ستكون غزيرة بولايات تونس الكبرى ، و أنه من المنتظر أن يشهد الوضع الجوي إنفراجا بداية من منتصف نهار يوم غد الخميس.

وتبعا لذلك إنعقدت مساء اليوم بمقر الولاية جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مُجابهتها و تنظيم النجدة بأريانة تحت إشراف والـي أريانة الوليد صنديد و بحضور المعتمد الأول ، الكاتب العام للولاية ، مديري إقليمي الأمن و الحرس الوطنيين ، المدير الجهوي للحماية المدنية و أعضاء اللجنة.

كما دعا والي الجهة وفق بلاغ نشر على صفحة ولاية أريانة، المعتمدين إلى المُتابعة المُستمرة للوضع بمناطقهم و الإعلام الفوري عن كل ما من شأنه أن يُهدد سلامة المواطنين و خاصة متابعة وضعية المؤسسات التربوية و وضعية الطرقات المؤدية إليها لإتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض .

كـما دعا رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة عموم المواطنين إلى توخي الحذر و اليقظة وتجنب المُجازفة بعبور الأودية والإلتزام بقواعد السلامة المرورية بالنسبة لمُستعملي الطريق ومُتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن الهياكل المختصة.

وتم التأكيد على ضرورة وضع الإمكانيات البشرية و المادية على ذمة اللجنة وأن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة و اللجان المحلية ستبقى في حالة إنعقاد دائم لمتابعة تطور الوضع الجوي و لتأمين التدخل عند الإقتضاء و ذلك حفاظا على الأرواح البشرية و الممتلكات العامة و الخاصة.