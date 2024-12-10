بطولة العالم للسباحة (حوض 25م)- أحمد الجوادي يتوج بذهبية 1500م سباحة حرة

توج السباح التونسي احمد الجوادي مساء الثلاثاء بالميدالية الذهبية لسباق 1500م سباحة حرة ضمن بطولة العالم للسباحة (حوض 25م) المقامة بالعاصمة المجرية بوادبيست الى غاية 15 ديسمبر الجاري وذلك بعد ان قطع المسافة في 14د و16ث و40 بالمائة.

وتقدم الجوادي (19 سنة) في نهائي السلسلة السريعة على كل من التركي كوزاي تونسيلي (14د و20ث و64) والفرنسي داميان جولي في المركز الثالث (14د و22ث و13)..

وتحصل الالماني فلوريان على الميدالية الفضية (14د و17ث و27 في السلسلة البطيئة الثانية) فيما الت الميدالية البرونزية الى التركي كوزاي تونسيلي .

وتجدر الاشارة الى انه تم توزيع السباحين المشاركين في سباق 1500م سباحة حرة (26 سباحا) على ثلاث سباقات (سلسلة بطيئة 1 وسلسلة بطيئة 2 وسلسلة سريعة).

كلمات البحث :أحمد الجوادي;بطولة العالم للسباحة;سباحة حرة