تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز 919 صفيحة من القنب الهندي

تمكنت يوم 08 نوفمبر 2024 الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من الكشف عن شبكة مُختصّة في ترويج المُخدّرات وإلقاء القبض على 02 من عناصرها، حيث بعد التنسيق مع النيابة العموميّة تمّ مُداهمة محلّ تجاري بجهة المنيهلة من ولاية أريانة وضبط شخصين وحجز 919 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 92 كلغ ومبلغا ماليّا قدرُهُ 29 ألف دينار مُتأتٍ من عائدات الترويج وسيّارتين يستغلانها في تنقلاتهما قصد ترويج المخدّرات المذكورة.

وبمُراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بأريانة، أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل جرائم المُخدّرات وتبييض الأموال وإدراج بقيّة أفراد الشبكة بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم.