تونس تتكفل بتنظيم رحلة جوية لفائدة التونسيين المتواجدين في لبنان

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، اليوم السبت ، أن تتكفل الدولة التونسية بتنظيم رحلة جوية لفائدة التونسيين والتونسيات المتواجدين في لبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأسدى رئيس الجمهورية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، تعليماته العاجلة لكافة الهياكل التونسية المعنية لتنفيذ هذا القرار في الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية المختصة.

وتمّ التأكيد على أنّ هذا الإجراء جاء تبعا للتطوّر المتسارع والخطير للأحداث في الجمهورية اللبنانية الشقيقة نتيجة للعدوان الصهيوني الهمجي، وانطلاقا من الحرص الدائم على متابعة أوضاع المواطنين التونسيين أينما كانوا وتوفير الدعم والإحاطة لفائدتهم والسهر على سلامتهم.

كما دعا رئيس الدولة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التنسيق المحكم مع سفارة تونس ببيروت للشروع فورا في تحديد قائمة الأشخاص الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مع الأخذ بعين الاعتبار للأولويات الأمنية والصحية وللحالات الإنسانية.

وشدّد أيضا، على ضرورة تكثيف آليات التواصل مع التونسيين والتونسيات المقيمين في لبنان ومتابعة وضعياتهم والحرص على سلامتهم والتدخل لفائدتهم عند الحاجة.

من جهة أخرى، جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على تضامن تونس الكامل مع الجمهورية اللبنانية ووقوفها إلى جانبها ودعمها في مواجهة كل التهديدات التي تنال من أمنها واستقرارها.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية الجهات التونسية المعنية إلى سرعة التنسيق مع نظيراتها اللبنانية للوقوف على حاجياتها الطبية والإنسانية لتوفير العون اللازم للشعب اللبناني الشقيق.

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