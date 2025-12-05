تونس تحتضن المنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن

تحتضن بلادنا يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، الدورة العادية السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن التي تنتظم بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي حول محور « خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسّلم والأمن في إفريقيا في ظل نظام عالمي متغير ». ويُعتبر المنتدى الذي أُسّس سنة 2019 منصةً استراتيجيةً قاريةً للحوار والتّخطيط المشترك، بهدف تعزيز تنفيذ أجندة المرأة ومراجعة الاستراتيجيات المشتركة الخاصة بها وبلورتها. ويتزامن انعقاد هذا المنتدى بتونس مع إحياء المجموعة الدولية للذكرى 25 لاعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن والذكرى الثلاثين لاعتماد قرار وخطة عمل بيجين حول المرأة.

وستجمع أشغال المنتدى الذي سينعقد لأول مرة خارج مقر الاتحاد الإفريقي، عددا هاما من كبار الشخصيات الإفريقية والدولية وممثلين عن المنظمات والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والدول الشريكة ومراكز الدراسات والجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حماية المرأة ودعم دورها في مجال السلم والأمن.

كلمات البحث :السلم;المرأة;المنتدى الإفريقي رفيع المستوى;تونس