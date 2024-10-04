سعيد: سيتم العبور الكاسح وتخرج أصوات الناخبين مزلزلة من صناديق الاقتراع

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد في كلمة موجة للتونسيين، إلى عدم التّردد في الاقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات، قائلا: « أنتم وحدكم الذين ستختارون وستُحددون مصير وطن بأكمله فهبوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد وتشييد صرح أركانه السؤدد والمجد الأثير و لا مكان للخونة والعملاء .

وقال سعيد: « لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه…سيتم العبور الكاسح وتخرج أصوات الناخبين مزلزلة من صناديق الاقتراع.. آن أوان العبور حتى التطهير الكامل واستكمال الثورة بنصوص جديدة وإعادة بناء وتشييد للمرافق العمومية للدولة » .

وشدد المرشح على أن من يُشيع أن هناك استهدافا للمبادرة الحرة فادعائه مردود عليه يفنده الدستور في الفصل الـ17، إذ لا مجال للتفويت في أي مليم من أموال الشعب، وفق قوله.