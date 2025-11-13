سيدي حسين: الإحتفاظ بـ4 فتيات اعتدين بالعنف الشديد على تلميذة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي بالاحتفاظ بأربع فتيات من أجل تورطهن في تعنيف تلميذة إلى حد الإغماء أمام أحد المعاهد الثانوية بسيدي حسين وتصوير واقعة الاعتداء الوحشي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت المعطيات الأولية بأن التلميذة المتضررة تعرضت الى سلب هاتفها من طرف فتاة امام المعهد الذي تدرس به بسيدي حسين السيجومي، فلحقت بها لاسترجاع هاتفها الا أن ثلاث فتيات اخريات انضممن الى الفتاة الأولى وتولين تعنيف التلميذة واسقاطها أرضا ما أصابها بحالة إغماء وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم

كلمات البحث :احتفاظ;سيدي حسين;عنف;فتيات