فلكيا: الأحد 30 مارس الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك

يكون أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق للفاتح من شهر شوّال لهذه السنة، يوم الأحد 30 مارس 2025، ، استنادا للحسابات الفلكية لشهر شوال لسنة 1446/2025، حسب ما أفادت به مدينة العلوم بتونس، في بلاغ أصدرته ، اليوم الجمعة.

وسيكون تحري هلال شهر شوال الموافق ل29 رمضان 1446 يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق لموعد الاقتران المركزي للقمر الذي سيحدث في حدود الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش (أي 11:58 بتوقيت تونس)، خاصة أن أغلب البلدان الإسلامية اعتمدت بداية شهر رمضان يوم 1 مارس 2025، وفق مدينة العلوم.

وسيتمّ، في البلاد التونسية، واستنادا للحسابات الفلكية، تحري هلال شوّال يوم السبت 29 مارس الجاري، حيث تغرب الشمس على الساعة 18:40 ويغرب القمر على الساعة 18:57 أي بعد غروب الشمس ب17 دقيقة، كما يقدر حينها ارتفاع القمر ب 4 درجات و10 ثواني فوق الأفق وببعد قوسي بالنسبة للشمس حوالي 4 درجات و11 ثانية ويكون عمر القمر في تونس العاصمة عند الغروب 6 ساعات و42 دقيقة وبالتالي تكون رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة.

وستكون رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من شمال القارة الأمريكية وغير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة بالنسبة للقارة الإفريقية والقارة الأوروبية ولجنوب القارة الأمريكية وتكون مستحيلة بالنسبة للقارة الأسيوية.

وأكدت مدينة العلوم في بلاغها، أن البلاد التونسية تعتمد في تحديد مطالع الأشهر القمرية على الرؤية والاستئناس بالحساب الفلكي وتأخذ بعين الاعتبار التناغم والتكامل مع الدول الإسلامية والدول المجاورة خاصة، وأن تحديد عيد الفطر يبقى من مشمولات المؤسسات العمومية المخولة لذلك.

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