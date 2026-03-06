كلفة الربط الكهربائي مع إيطاليا تُقدّر بحوالي 582 مليون أورو

أعلن كاتب الدولة للانتقال الطاقي، وائل شوشان خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية، مؤخرا، أن كلفة الربط الكهربائي مع إيطاليا، للجانب التونسي، تُقدّر بحوالي 582 مليون أورو.

وتُقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 1014 مليون أورو، منها 863 مليون أورو للمكونات المشتركة مع الجانب الإيطالي، وحوالي 110 ملايين أورو لتعزيز الشبكة التونسية.

وأوضح شوشان أن مشروع الربط سيسمح بتبادل الطاقة الكهربائية في الاتجاهين حسب الحاجيات، عبر تصدير الطاقة المنتجة باعتماد الطاقات النظيفة، وتعزيز الشبكة الوطنية التونسية في أوقات الذروة، مما يدعم استقرار الشبكة ويدعم الأمن الطاقي.

وأفاد بأن العائدات السنوية تتراوح بين 71 و182 مليون أورو حسب السيناريوهات، مع تقاسمها بالتساوي بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الإيطالية.