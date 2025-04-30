نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: البنك مستعدّ للمساهمة في تمويل عديد المشاريع المستقبلية بتونس

استقبلت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس، وقد كان مرفوقا برئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بتونس توم أشواندن، ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس جون ليك ريفورو، ورئيسة قسم القطاع العام بالبنك الأوروبي للاستثمار كريستينا كنابينسكايت.

وثمنت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء علاقات التعاون الممتازة القائمة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار منذ سنة 1979 ويعتبر هذا البنك شريكا هاما لتونس حيث ساهم في تنفيذ 138 مشروعا في عديد المجالات على غرار البنية التحتية والنقل والتنقل الحضري والطاقة والتعليم، مؤكدة على حرص الدولة التونسية على مزيد تطوير هذا التعاون المثمر وخاصة في ظلّ الاستقرار السياسي بتونس والشروع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى النّابعة من إرادة الشعب التونسي احتراما للسيادة الوطنية.

وعبّرت رئيسة الحكومة عن ترحيبها بتوقيع جملة من الاتفاقيات بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار في عدة مجالات بمناسبة هذه الزيارة، مؤكدة على أن الدولة التونسية قد برمجت إنجاز عديد المشاريع الكبرى خاصة في مجالات النقل الحديدي والتعليم والصحة والطاقات المتجددة، مشيرة أن الدولة قد وضعت منوال تنمية جديد وفق منهج تصاعدي ينطلق من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي إلى مجلس الأقاليم ليصل إلى المستوى الوطني وسيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق هذا التمشي الجديد.

من جانبه ثمّن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس، التعاون المتميز القائم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، مؤكدا استعداده لدعم وتطوير هذا التعاون ومساهمة البنك في تمويل عديد المشاريع المستقبلية بتونس، في المجالات ذات الأولوية التي ستضبطها الدولة التونسية حسب استراتيجيتها ورؤيتها.

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