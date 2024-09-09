هيئة الانتخابات: «رفض مطالب اعتماد لجمعيات تلقت تمويلات اجنبية مشبوهة »



أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه تم رفض مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات المهتمة بملاحظة الانتخابات الرئاسية اثر اشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض هذه الجمعيات -دون ان تسميها- « لتمويلات اجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها متأت من بلدان، البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية. »

واضافت الهيئة في بلاغ توضيحي اصدرته صباح اليوم الاثنين، انه تمت احالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد و اجراء اللازم مشيرة الى ان ذلك ياتي في اطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة لهذه الجمعيات

وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي افادت في تصريح يوم السبت (لوات) ان عددا من الجمعيات التي اودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية ، وردت في شانها اشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات اجنبية مشبوهة وتمت احالة هذه الاشعارات على النيابة العمومية، مضيفة انه من بين هذه الجمعيات منظمة « انا يقظ » وجمعية « مراقبون »

يشار الى ان شبكة « مراقبون »، المختصة في متابعة الشأن الانتخابي،كانت قد طالبت في بيان يوم 6 سبتمبرالجاري هيئة الانتخابات بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على مطالب « الاعتماد »، البالغ عددها 1220 مطلبا مبينة انها « لم تتلق إلى حدود يوم امس اية إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد « المستوفية الشروط القانونية » حسب الشبكة .