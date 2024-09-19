وزارة الرياضة تُؤكّد عدم وجود منتخب وطني في اختصاص « البادل»

أصدرت وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الخميس، بلاغا تبعا للملف المتوصل به من الجامعة التونسية للتنس، خارج الآجال القانونية (21 يوما من انطلاق التظاهرة) والمتعلق بطلب مشاركة عناصر رياضية تونسية في الأدوار التمهيدية لكأس العالم للبادل بدولة الكويت في الفترة الممتدّة من 20 إلى 27 سبتمبر 2024.

وأكدت الوزارة أنّ هذا الإختصاص غير مبرمج بميزانية نشاط المنتخبات الوطنية لسنة 2024 الصادر عن الجامعة المذكورة بتاريخ 27 نوفمبر 2023، كما أنّ الملف لم يتضمّن مقاييس إختيار الرياضيين المدرجة أسمائهم به والإطار الفني المرافق لهم.

وذكّرت الوزارة بعدم وجود منتخب وطني في هذا الاختصاص وفقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، كما أن مصالح الوزارة لم تتوصّل بأيّ مقترح في التعاقد مع إطار فني مشرف، علما وأنّ هذا الإختصاص مستجّد.

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