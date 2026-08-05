وزير الخارجية ونظيره المصري يشددان على دعم القضية الفلسطينية وعلى أولوية خفض التصعيد في المنطقة



التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك بمناسبة مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، الذي ينعقد بالعاصمة الأردنية عمّان يوم 5 أوت 2026.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة جدّد خلالها الوزيران التأكيد على عمق وتميز العلاقات التونسية المصرية، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة وأواصر أخوية متينة، مشيدين بما يشهده التعاون الثنائي من تطور إيجابي في مختلف المجالات، وبما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء به إلى مستويات أرحب.

كما ثمّن الجانبان النتائج الإيجابية التي أفضت إليها أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، المنعقدة بالقاهرة في سبتمبر 2025، وأكدا أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها في الآجال المتفق عليها، بما يعزز نسق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقطاعات الحيوية كالكهرباء والطاقات المتجددة، إلى جانب البنية التحتية والثقافة، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة والتكامل بين البلدين.

وتناول اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الوزيران على ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصون مقدساته، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الامنية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة، وصون أمن واستقرار فضاءات انتماء البلدين العربية والأفريقية والمتوسطية.

كلمات البحث :القضية الفلسطينية;وزير الخارجية;وزير خارجية مصر