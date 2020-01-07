البرلمان الايراني يُصادق على تصنيف البنتاغون منظمة إرهابية

صادق مجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بصفة عاجلة جدا، ينص بتعديل قانون الاجراء المضاد لأمريكا، وذلك إثر جريمة اغتيال قائد قوات القدس للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.

وتم بذلك تعديل قانون الاجراء المضاد الذي تم اقراره من قبل البرلمان الإيراني في تاريخ 23 أفريل 2019 والمصنفة بمقتضاه القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة « سنتكوم » كمنظمة ارهابية، وذلك ردا على إدراج أمريكا الحرس الثوري على لائحة « الارهاب » حينئذ.

ووافق نواب المجلس بالإجماع اليوم على تعديل نص قانون الاجراء المضاد عبر إدراج كافة أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية « البنتاغون » والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين بجريمة إغتيال الفريق قاسم سليماني، وذلك قبل عبارة القيادة المركزية الأمريكية » سنتكوم » والقوات والمنظمات والمؤسسات التابعة لها بنص القانون.

كما ألزم القانون الحكومة الايرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

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