الحكم على مستوطن بالسجن المؤبد 3 مرات لقتله عائلة «دوابشة» الفلسطينية

أصدرت محكمة اللد المركزية بتل أبيب اليوم الإثنين، حكماً بالسجن المؤبد 3 مرات و20 عامًا، ودفع تعويض مالي، بحق المستوطن « عميرام بن أولئيل » المتهم الرئيس بقتل عائلة دوابشة حرقًا نهاية جويلية من عام 2015 في نابلس.

وذكر موقع « يديعوت أحرونوت » أن الحكم يشمل دفع تعويض مالي سيصل إلى 258 ألف شيكل للطفل الناجي أحمد دوابشة الذي أُصيب في الجريمة.

وقالت القاضية روث لورش خلال المحاكمة: « إن بن أولئيل سيقضي عقوبته على أفعال خطيرة ارتكبها نتج عنها قتل أفراد عائلة واحدة وثلاثة أشخاص وأصاب طفلاً، فقط لأنهم عرب ».

وأضافت المتحدثة وفق ما نقلته وكالة معا الفلسطينية: « إن الجريمة نفذت بدوافع أيديولوجية متطرفة وعنصرية ».

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