الرئيس الجزائري: فرنسا تقرأ للجزائر ألف حساب ولم نكن محمية

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون في حوار مع ممثلي الصحافة المحلية مساء الاثنين، أن فرنسا تحسب للجزائر ألف حساب، في رده على سؤال يتعلق بحقيقة النظرة الفرنسية للجزائر على أنها مقاطعة تابعة لها.

وأضاف تبون « ماناش محمية، راك تتكلم على دولة أخرى، إلي ما يشاوروهاش ويديرو آش بغاو وتطبّق وتسكت » .

وجدد عبد المجيد تبون موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية، مؤكدا أن الجزائر « لن تتخلى عنها ».

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