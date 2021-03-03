الرئيس الجزائري: فرنسا تقرأ للجزائر ألف حساب ولم نكن محمية

اخر تحديث : 03/03/2021

عبد المجيد تبون

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون في حوار مع ممثلي الصحافة المحلية مساء الاثنين، أن فرنسا تحسب للجزائر ألف حساب، في رده على سؤال يتعلق بحقيقة النظرة الفرنسية للجزائر على أنها مقاطعة تابعة لها.
وأضاف تبون « ماناش محمية، راك تتكلم على دولة أخرى، إلي ما يشاوروهاش ويديرو آش بغاو وتطبّق وتسكت » .
وجدد عبد المجيد تبون موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية، مؤكدا أن الجزائر « لن تتخلى عنها ».


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