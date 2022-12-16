الولايات المتحدة تتعهد بتخصيص 2.5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس، بتخصيص 2.5 مليار دولار إضافية لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا بعدما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدلات نقص التغذية في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأعلن البيت الأبيض عن الالتزام الجديد بالمساعدات قبل خطاب للرئيس جو بايدن في ختام قمة حول إفريقيا عُقدت في واشنطن واستمرت ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه، لنحو 50 من القادة الأفارقة المجتمعين، إن « الولايات المتحدة ملتزمة تماما من أجل إفريقيا ومعها » ، مؤيدا منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين.

كما كشف بايدن أنه يعتزم زيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء ستكون الأولى لرئيس أمريكي منذ عام 2015.

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