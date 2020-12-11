حماس: تطبيع المغرب والاحتلال الصهيوني « خطيئة سياسية »

اعتبرت حركة « حماس » يوم أمس الخيمس، تطبيع المغرب علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي خطيئة سياسية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم عبر تويتر، « إن الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وتوسيع تغوله الاستيطاني على أرضنا ».

وأكد المتحدث أن التطبيع يشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني، « ولا تخدم بالمطلق القضية الفلسطينية العادلة ولا القضايا الوطنية للدول المُطبعة ».

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