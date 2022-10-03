ليبيا: العثور على 42 جثة مجهولة الهوية مدفونة في مدرسة بمدينة سرت

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا يوم الأحد، أنّ الفرق الميدانية من إدارة البحث عن الرفات قامت باستخراج 42 جثة مجهولة الهوية مدفونة بمقبرة في مدرسة ابن خلدون بالجيزة البحرية بسرت وتم نقلها الى مستشفى ابن سيناء بالمدينة .

وأكدت الهيئة أنه تم العمل على أخذ عينات من العظام لنقلها الى مختبرات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي .

كما قامت الفرق الخاصة بالهيئة بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية .

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