مسؤول في طالبان: ارتداء البرقع لن يكون إلزامياً لكن على المرأة وضع الحجاب

أكّد مسؤول رفيع المستوى في طالبان يوم الثلاثاء، أن ارتداء البرقع لن يكون إلزاميا كما كانت الحال حين حكمت الحركة أفغانستان قبل أكثر من عقدين، لكن على المرأة وضع حجاب.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة في الدوحة لشبكة سكاي نيوز البريطانية “البرقع ليس الحجاب الوحيد الذي (يمكن) الالتزام به، فهناك أنواع مختلفة من الحجاب”.

ولم يحدّد شاهين نوع الحجاب الذي سيتوجّب على المرأة الالتزام به.

وصرّح المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان بأن هدف طالبان في المحادثات الأفغانية المقبلة سيكون إقامة نظام إسلامي في أفغانستان.

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