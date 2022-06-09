إيقاف عنصر دعم وإسناد تابع للعناصر الإرهابية المتمركزة بجبل السلوم

أمكن للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مؤخرا بعد توفر معلومات مؤكدة من الكشف وإيقاف عنصر دعم واسناد للعناصر الإرهابية المتمركزة بجبل « السلوم » بالقصرين يتواصل مع أحد قيادات ما يسمى بـ « أجناد الخلافة » الموالية لتنظيم داعش الإرهابي إضافة إلى تمكينه من المؤونة والمواد الغذائية بمقابل مالي.

وبإحالة المعني على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

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