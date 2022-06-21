اطلاق أول عملية دفع عبر الهاتف الجوال في تونس

أطلق البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء، أول خدمة دفع بالهاتف الجوال في تونس والتي انخرطت فيها سبعة بنوك عمومية وخاصة، وستمكن خدمة الدفع بالهاتف الجوال في تونس من مزيد دعم الادماج المالي وتركيز ديمقراطية المعاملات الرقمية في البلاد.

واوضح محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ان هذا الحل يوفر العديد من الخدمات منها الايداع والسحب نقدا وتحويل الاموال علاوة على عمليات خلاص المعاملات التجارية.

وتتوجه هذه الخدمة، أساسا، الى كل شخص له محفظة الكترونية تقبل اجراء كل المعاملات عبر الهاتف الجوال.

ويستهدف هذا الحل، ايضا، التجار الذين يتوفر لديهم رمز الاستجابة السريعة او اجهزة طرفية الكترونية تمكن من التفاعل مع المحفظة الالكترونية، وهي وسيلة دفع مرتبطة بحساب تسمح عبر الهاتف الجوال بخلاص المشتريات وتحويل الاموال وعمليات السحب عبر الصراف الآلي بطريقة حينية .

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