الأربعاء القادم: انطلاق صرف منحة مصاريف المستلزمات المدرسية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عشية اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق لـ 25 ديسمبر 2019، بصرف المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات المدرسية لفائدة 143 ألف مدرسة ومدرس مباشر بمراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بقيمة مالية تعادل 75 بالمائة من المرتب الشهري الخام بمبلغ جملي قدره 200 مليون دينار.

وبينت الوزارة بأنه سيتم صرف أجور شهر ديسمبر 2019 في آجالها، مشيرة إلى أن صرف المنحة يأتي تبعا لصدور قانون المالية التكميلي عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019.

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