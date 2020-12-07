الإبقاء على أسعار المواد البترولية دون تغيير

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد اليوم 7 ديسمبر 2020 تقرر الإبقاء على أسعار المواد البترولية المعنية بالآلية دون تغيير.

ويكون ذلك كما يلي :

-البنزين الخالي من الرصاص: 1.915 مليما /لتر، دون تغيير

- الغازوال بدون كبريت: 1.650 مليما/لتر، دون تغيير

-الغازوال العادي: 1.470 مليما/لتر ، دون تغيير

كما أعلنت الوزارة أن المواد البترولية الأخرى لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.

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