الاتفاق على إجراء دراسة معمقة لحلّ إشكاليات المساكن الاجتماعية

أشرف محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وسارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 على جلسة عمل للنظر في مجموعة من الملفات المشتركة وذلك بحضور رئيسي الديوانين وعدد من الاطارات السامية بالوزارتين.

وتم خلال الجلسة النظر في المسائل التالية:

- ملف السكن الاجتماعي و اجراءات التفويت في العقارات لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والمجالس الجهوية،

- متابعة ملف المساكن المتداعية للسقوط من أملاك الأجانب والراجعة بالنظر للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية

- متابعة الاجراءات المتعلقة باسناد تراخيص استغلال المقاطع و تداعيات فسخ العقود المتعلقة باستغلال مقاطع من الصنف الصناعي التابعة لملك الدولة الخاص،

هذا وقد تم في نهاية الجلسة الاتفاق على ما يلي:

- دراسة معمقة لجميع الاشكاليات المتعلقة بملف المساكن الاجتماعية و اقتراح الحلول القانونية والإجرائية اللازمة لتجاوزها.

- وضع برنامج عمل بين الوزارتين وبمعية ممثلين عن السلط المحلية والجهوية ذات الصلة للنظر في ملف أملاك الاجانب والبنايات المتداعة للسقوط.

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