التخفيض في أسعار المياه المعدنية بنسبة 5%

أقرت الغرفة النقابية الوطنية للمياه المعلبة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تفاعلا مع دعوة رئيس الجمهورية التخفيض في الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس، تخفيضات في أسعار البيع عند الإنتاج للمياه المعلبة بنسب متفاوتة لا يقل حدّها الأدنى عن 5 % في جميع الحالات.

وأكدت منظمة الأعراف أن مفعول التخفيضات يمتد بداية من يوم الاثنين 9 أوت 2021، الى موفي أكتوبر 2021.

كلمات البحث :أسعار;المياه المعدنية;تخفيض