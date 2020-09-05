الخارجيّة تنفي صحّة القائمة الاسمية المتداولة حول تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم السبت، أن ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من تسريبات لقائمة إسمية تتضمن تعيينات جديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لتونس في الخارج، غير صحيحة وتفتقر للدقة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.

وأكدت الوزارة على أن الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية سيتم الإعلان عنها بصفة رسمية في مطلع الأسبوع القادم.

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