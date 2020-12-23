الرجة الأرضية بصقلية ضعيفة ولا يمكن أن ينجر عنها تسونامي

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الأربعاء، أن محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي سجلـت رجة أرضية خارج حدود المياه الإقليمية التونسية يوم 22 ديسمبر 2020 على الساعة 21:27 (بالتوقيت المحلي)، وبلغت قوتهـا 4.4 درجة علـى سلـم ريشتـر وذلك بجنوب جزيرة صقلية (إيطاليا) ولم يقع الشعور بها بالبلاد التونسية بما أن أقرب نقطة ببلادنا تبعد عن مركز الرجة حوالي 294 كلم.

وأشار المعهد إلى أنه خلافا لما تم تداوله فإن قوة هذه الرجة ضعيفة ولا يمكن أن ينجر عنها أي موجات تسونامي.

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