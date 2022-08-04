الغنوشي: مشاركة النهضة في الانتخابات التشريعية مرهونة بنص القانون الانتخابي

أكد رئيس حركة النهضة في حوار على قناة فرانس 24 اليوم الخميس، أن النهضة هي التي تنتخب زعماءها وتختار سياساتها، مضيفا بقوله: « لا نريد لأحد أن يتدخل في شأن إدارتنا لحزبنا » .

وقال الغنوشي إن حزب حركة النهضة يمكن أن يتعرض للحل في ظل الديكتاتورية لأن الأحزاب لا مكان لها في تصور الرئيس، معتبرا أن قيس سعيد جمع كل السلطات في يده وهذا هو التعريف الحقيقي للديكتاتورية .

وبين الغنوشي أن مشاركة حركة النهضة في الانتخابات التشريعية من عدمها مرهونة بنص القانون الانتخابي، معتبرة ان الرئيس مصر على أن يرسم وحده قانون اللعبة ليضمن النتيجة، وفق قوله.

وأعلن الغنوشي أن هناك أطراف سياسية معادية للنهضة وفشلت أمامها في صناديق الاقتراع تفتعل سيناريوهات إرهاب وتبييض أموال هروبا من ساحة المنافسة السياسية.

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