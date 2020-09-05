المشيشي يأذن بالإسراع بعقد اللجان الجهوية للنجدة ومجابهة الكوارث

إطلع رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم السبت، على الأوضاع بمختلف الجهات على إثر تسجيل تهاطل كميات هامة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية و ذلك بالتنسيق مع الولاة المعنيين.
وأذن رئيس الحكومة تبعا لذلك بالإسراع بعقد اللجان الجهوية للنجدة و مجابهة الكوارث بالولايات المعنية، مشددا في الإطار ذاته على ضرورة بقائها في حالة انعقاد دائم مع الحرص على متابعة الأوضاع بصفة دقيقة و التدخل العاجل و الفوري متى استوجبت الحاجة لذلك.
هذا و دعا رئيس الحكومة كافة الوحدات و المصالح المعنية بالنجدة و الإنقاذ إلى البقاء في حالة تأهب قصوى للإستجابة الفورية لنداءات المواطنين كلما اقتضت الضرورة.
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