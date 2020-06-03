المهدية: القبض على منظم عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة وحجز مبلغ مالي

تمكنت الوحدات التابعة بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية من الكشف عن شبكة تتولى تنظيم عمليات لإجتياز الحدود البحرية خلسة والقاء القبض على الوسيط، كما تم في ذات الاطار، حجز مبلغ مالي قدّر بأكثر من 666 الف دينار مخفي بإحكام بقطعة أرض فلاحية.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومباشرة قضية عدلية في الغرض والبحث لايزال جاري للكشف على بقية الأطراف.

وجاء الكشف عن هذه الشبكة على اثر توفر معلومات مفادها أن شخصا (قاطن قصور الساف ولاية المهدية) بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل ملولش وذلك بعد استقطابه لمجموعة كبيرة من الاشخاص للمشاركة في هذه العملية (جميعهم أصيلي المنطقة).

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