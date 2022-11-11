النيابة العمومية تستأنف قرار الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح

استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اليوم الجمعة، قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعلق بالإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح في قضية « أنستالينغو ».

وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان قد أعلن في تصريح سابق اليوم، أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية ما يعرف إعلاميا بـ « أنستالينغو » أصدر ليلة أمس الخميس، قرارا بـ تحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي مثل أمس أمامه و أبقى عليه بحالة سراح .

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