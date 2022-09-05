برأس جدير: حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة 327 ألف دينار

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير في عمليتين منفصلتين من إحباط محاولتي تهريب كميات من الألعاب النارية والفوشيك والألعاب الورقية بقيمة 101 ألف دينار إلى جانب كميات من كماليات الهاتف الجوال والفواكه الجافة قدرت قيمتها بـ226 ألف دينار.

وتتمثل تفاصيل العمليتين أنه على إثر عمل استعلامي مفاده اعتزام بعض الأشخاص التوريد بدون إعلام لبضائع على متن وسائل نقل قادمة من القطر الليبي عبر المكتب الحدودي برأس جدير فتم استهداف سيارتين ذات ترقيم تونسي يقودهما مواطنان تونسيي الجنسية رفضا في البداية اخضاع سيارتيهما للتفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة عند الدخول إلى التراب الوطني فتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما وبتفتيشهما تم العثور بالسيارة الأولى على كمية من البضائع المهربة تمثلت في 104 ألف قطعة فوشيك إضافة إلى ما يناهز 15 ألف قطعة من ألعاب الورق وعلب التن والصابون .

وتم بالسيارة الثانية العثور على ما يناهز 7 آلاف قطعة من كماليات الهاتف الجوال إضافة إلى 1200 قارورة سوائل السجائر الالكترونية وكمية من الفواكه الجافة لم يتم التصريح بها.

وتم تحرير محضري حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للبضائع المحجوزة بـ327 ألف دينار.

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