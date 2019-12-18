تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية

وردت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2019، أوامر رئاسية تم بمقتضاها:

-تسمية معز الورتاني مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني ابتداء من 1 ديسمبر 2019.

-تسمية سامي بن جنات مديرا عاما للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ابتداء من 23 نوفمبر 2019.

-تسمية رضا المباركي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 4 نوفمبر 2019.

-تسمية إسماعيل البديوي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 4 نوفمبر 2019.

-قبول إستقالة معز بوجميل، الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، ابتداء من 16 ديسمبر 2019. وتسمية فوزي الحاج سعد رئيسا مديرا عاما لشركة الخدمات الوطنية والإقامات ابتداء من 16 ديسمبر 2019.

-تسمية ريم قاسم مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفة بالمتابعة الإعلامية ابتداء من 2 ديسمبر 2019.

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