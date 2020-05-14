تفكيك شبكة مختصة في تجارة الأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني من تفكيك شبكة مختصة في تجارة الاسلحة و المخدرات و تبييض الاموال تنشط بين ولايتي القصرين و سوسة و تتكون من 08 عناصر.

و قد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مبالغ مالية ناهزت 230 ألف دينار من العملة التونسية و 5 بنادق صيد .

وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعرضهم عليها بإحالة الموضوع على القطب القضائي المالي قصد تتبع المجموعة من أجل جرائم ديوانية.

كلمات البحث :أسلحة;تبييض الأموال;مخدرات