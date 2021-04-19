تونس تُؤكّد على أهمية دور المنظمات الإقليمية في صون الأمن والسلم الدوليين

أكّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في كلمة له خلال مشاركته في جلسة الحوار رفيع المستوى لمجلس الأمن، المنعقدة اليوم الاثنين 19 أفريل 2021، أهمية دور المنظمات الإقليمية في صون الأمن والسلم الدوليين وفض النزاعات على المستوى الإقليمي، وفقا لما ينص عليه البند الثامن من ميثاق منظمة الأمم المتحدة،

وأشار الجرندي إلى أنّ تونس، من منطلق التزامها بخدمة الأمن والسلم الدوليين وحرصها الثابت على معالجة القضايا المطروحة في العالم، لا سيّما تلك التي تُواجه البلدان العربية والافريقية، تولي أهمية خاصة للتشاور والتفاعل بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، باعتبارهما أهمّ الفاعلين الإقليميين والأكثر قدرة على فهم خصوصيّات وتعقيدات المنطقتين ومتطلّبات التعامل مع أوضاعهما.

وذكّر وزير الخارجية بتنظيم بلادنا، في إطار رئاستها لمجلس الأمن شهر جانفي 2021، لجلسة رفيعة المستوى حول « التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية »، تميّزت بمقترحات بنّاءة ونقاش ثري وتُوّجت باعتماد المجلس لبيان رئاسي عكس التوافق حول ضرورة دفع التعاون بين الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية لمعالجة التحديات المشتركة وفي مقدمتها النزاعات والإرهاب والعمل على التصدي لتداعيات انتشار جائحة كورونا، انسجاما مع القرار رقم 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع غرة جويلية 2020.

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