تونس تُرحّب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن فلسطين

رحبت تونس بقرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف المنعقد في دورته الطارئة الثلاثين يوم 27 ماي 2021، إنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية. كما يؤسس هذا القرار للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

وحثت تونس المجموعة الدولية وفقا لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها دون انتقائية وتمييز على حمل السلطة القائمة بالاحتلال على التعاون مع اللجنة وضمان نفاذها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق.

وكانت هذه الدورة قد انعقدت تحت عنوان « الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية » في ظل التصعيد الأخير لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ولا سيما في القدس وقطاع غزة.

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