جندوبة : قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن الإدارة العامة للصحة العسكرية ستنظم يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر الجاري بولاية جندوبة قافلة صحية عسكرية متعدّدة الإختصاصات تم تركيزها بالمدرسة الإعدادية بمنطقة بني مطير وذلك في إطار تقريب الخدمات الطبية في إختصاصات الطب العام وطب الأطفال والأمراض الباطنية والأمراض الصدرية والجلدية لفائدة أهالي معتمديات فرنانة وبني مطير وعين دراهم. كما ستتولى القافلة الأخذ بالذمة والعلاج المصابين بأمراض مزمنة والذين تعكّرت حالتهم الصحية.

وعلى صعيد آخر، ستتولى القافلة الصحية في إطار دعم المجهود الوطني لمجابهة جائحة كورونا القيام بالتحاليل الجرثومية للتقصي حول حالات الإصابة بالكورونا، فضلا عن القيام بالتحاليل السريعة.

وقد تمت برمجة حصص توعوية في الطب الوقائي للتحسيس بسبل التوقي من الإصابة بفيروس كورونا.

كلمات البحث :اختصاصات;جندوبة;قافلة صحية