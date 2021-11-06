حادثة الحقل النفطي بليبيا: أسماء الضحايا التونسيين

كشف قنصل تونس العام بطرابلس توفيق القاسمي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم السبت، أن 3 تونسيين تم انتشال جُثثهم بعد حادثة حقل البوري بليبيا، فيما يزال تونسي رابع مفقود وتمكن تونسي خامس من النجاة وهو الآن في حالة صحية جيدة.

وفيما يلي أسماء المتوفين والمفقود الوحيد:

-نور الدين بن أحمد العبيدي ضابط مهندس بحري – صاحب الشركة

-بلال بن محمود الوسلاتي عامل

-مالك بن حمادي اليحياوي عامل

-أنيس بن حسين بن عريّس ميكانيكي مازال مفقودا

وأشار القنصل إلى أنه تم الانطلاق في الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية الخاصة بالحادثة وتم التنسيق مع السلطات الليبية المختصة، مبينا بأن هناك فريق تحقيق تنقل اليوم إلى حقل البوري العام على عين المكان الذي يبعد 130 كلم على السواحل الليبية.

وكشف القنصل العام التونسي بطرابلس بأن جثامين التونسيين ستصل غدًا صباحا إلى حقل مليتة ومنها إلى مدينة صبراتة ليتم تشريحهم وإتمام إجراءات ترحيلهم وفق الإجراءات المعمول بها وإنهاء بقية الإجراءات التحقيقية والقانونية.

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