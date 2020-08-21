دقيقة صمت في كافة الملاعب ترحما على روح الفقيد حمادي العقربي

نعت الجامعة التونسية لكرة القدم في بيان لها اليوم، اللاعب الدولي السابق الفقيد حمادي العقربي الذي توفي اليوم الجمعة 21 أوت 2020 بعد صراع مع المرض.

و قررت الجامعة الدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت في كافة الملاعب ترحما على روح فقيد كرة القدم التونسية .

ويُعدّ الفقيد أحد أبرز نجوم منتخب تونس لكرة القدم الذين صنعوا ملحمة نسور قرطاج في مونديال « الارجنتين 1978″ .

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